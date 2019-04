© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile colpo di scena di mercato alla vigilia di Juventus-Milan. Secondo quanto riferisce Fox Sports Brasil, Leonardo sarebbe volato in Brasile nelle scorse ore per trattare l'acquisto di Everton, ala del Gremio, direttamente con il presidente, Romildo Bolzan. Alcuni rumors sostengono che il dirigente rossonero sia interessato anche ad Antony, esterno d'attacco del San Paolo. Il direttore generale dell'area tecnico-sportiva rossonera, però, sarebbe volato in Sudamerica nel tentativo di chiudere per Everton. La sua clausola rescissoria ammonta a 80 milioni di euro, ma durante la negoziazione la cifra dovrebbe diminuire. Il Gremio sarebbe disposto a cedere il giocatore non prima del termine della Copa Libertadores, che vede l'Imortal Tricolor impegnato nei gironi.