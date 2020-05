Milan, dal Portogallo: ultimatum dello Sporting Lisbona per Maximiano

Come riportato dal quotidiano portoghese A Bola, lo Sporting Lisbona ha lanciato al Milan per Luis Maximiano. Il portiere portoghese era stato sondato dai rossoneri in caso di partenza di Gianluigi Donnarumma, ma vista la situazione di incertezza in relazione al possibile rinnovo del portiere italiano, il club di via Aldo Rossi non ha ancora formalizzato un'offerta concreta. I portoghesi sarebbero disposti a cedere il giocatore per 20 milioni di euro, cifra sicuramente importante per un giocatore di appena 21 anni. Lo Sporting intanto valuta anche la possibilità di allungare il contratto del calciatore.