Meteora alla Lazio, può andare al Barcellona: pressing catalano per Luis Maximiano

Dopo una stagione da meteora alla Lazio, Luis Maximiano all'Almeria è tornato ad essere protagonista. Il portiere portoghese che la scorsa estate s'è trasferito nel club spagnolo in prestito con obbligo di riscatto condizionato è titolare inamovibile e la prossima estate può addirittura finire al Barcellona. Lo scrive il quotidiano catalano 'Mundo Deportivo' che fa il punto sul calciomercato del Barça e spiega che Inaki Pena non convince nel ruolo di vice ter Stegen.

La dirigenza del Barcellona vorrebbe un secondo portiere con più esperienza e l'estremo difensore portoghese è nel mirino. Legato alla Lazio da un contratto valido fino al 30 giugno 2027, Maximiano farà ritorno nella Capitale in estate visto che l'obbligo di riscatto è legato alla salvezza dell'Almeria, praticamente impossibile. L'altro nome in lista è quello di David De Gea, attualmente svincolato.

Sulla difficile stagione dell'Almeria, queste le parole rilasciate negli scorsi giorni da Maximiano: "È importante avere il sostegno della nostra gente perché è stato un anno molto complicato, a livello sportivo non stiamo dando quello che dovremmo, ma i tifosi continuano a sostenerci. È qualcosa che non avevo mai visto nella mia carriera, tanto sostegno in un momento delicato come questo. Sono sorpreso e desideroso di fare del mio meglio e andare avanti. La gente mi chiede della situazione, ma non ho mai sentito una parolaccia né sono stati scortesi. In un momento in cui non ero al mio massimo nessuno mi ha detto niente e sarebbe bello ricambiare quell'affetto".