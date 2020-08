Milan, dall'Inghilterra: il Chelsea si rifa avanti per Donnarumma, pronta un'offerta da 55 mln

Dopo aver ricevuto i rifiuti di Dean Henderson, André Onana, Jan Oblak ed Edouard Mendy, prosegue la ricerca del portiere in casa Chelsea. Frank Lampard non vede di buon occhio Kepa Arrizabalaga, per questo i Blues avrebbero allacciato i contatti con il Milan per Gianluigi Donnarumma, facendo sapere che sarebbero disposti a mettere sul piatto 55 milioni di euro. Facendo leva sul fatto che il contratto del portiere classe '99 scada tra un anno, Marina e Abramovich sperano di convincere i rossoneri e Mino Raiola a trasferirsi a Londra. A riportarlo è il portale inglese Football Insider.