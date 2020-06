Milan, dalla Francia: Kouassi ha annunciato al PSG che non rinnoverà il contratto

Tanguy Kouassi non rinnoverà il contratto col Paris Saint-Germain in scadenza il 30 giugno. L'emittente francese 'RMC Sport' fa sapere che il difensore classe 2000 ha già comunicato al club campione di Francia l'intenzione di cambiare aria al termine di questo accordo.

Classe 2002, Kouassi è anche obiettivo del Milan che nelle ultime ore ha chiuso anche per un altro giovane francese svincolato: Pierre Kalulu, terzino destro in scadenza con l'Olympique Lione.