Milan, Depay per Paquetà potrebbe essere un affare ma l'olandese vuole il Barcellona

Lucas Paquetà è in uscita dal Milan. Il centrocampista rossonero, non convocato per il match di Europa League, è ormai ai margini del progetto. Su di lui si è parlato di un interessamento del Lione che, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe anche offrire Memphis Depay. L’operazione potrebbe rivelarsi un affare per il Milan anche se il giocatore gradirebbe il trasferimento al Barcellona se si dovesse riaprire la possibilità.