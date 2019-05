Milan, Di Francesco in cima alla lista per la panchina. Occhio al Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan si sta organizzando per capire a chi affidare la squadra a partire dalla prossima stagione. In questo senso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - c’è ancora chi immagina che in caso di quarto posto il tempo di Gattuso a Milanello possa proseguire, ma appare un'ipotesi infinitesimale. La realtà è che il casting prosegue, sebbene la società non si possa ancora permettere di affondare il colpo in una direzione precisa prima di capire il piazzamento finale e il budget a disposizione.

Fra i nomi per il dopo Gattuso in cima alla lista, dunque, resta sempre Di Francesco. Anzi, le quotazioni dell’ex tecnico della Roma sarebbero ulteriormente salite se è vero che nei giorni scorsi Leonardo si sarebbe spinto in un contatto un po’ più diretto. Il suo profilo continua a restare oltremodo gradito alla dirigenza rossonera per filosofia di gioco, modo di porsi, costi non eccessivi e predisposizione al lavoro con i giovani.

Attenzione però alle voci dalla Spagna. Nelle ultime ore è rimbalzata con una certa forza la notizia che vorrebbe DiFra vicino al Siviglia, con l’attuale d.s. andaluso Monchi a fare da tessitore, dopo aver condiviso con Eusebio l’avventura romana.