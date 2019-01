© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan rischia di perdere Gonzalo Higuain e Leonardo sta già sondando il mercato alla ricerca di un potenziale sostituto dell’argentino. La pista Morata si fa sempre più in salita, non tanto per l’offerta del Siviglia quanto per il pressing dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo, tra l’altro, avrebbe già esternato ai rossoneri la sua volontà di giocare in Champions. Ecco perché - come riporta La Gazzetta dello Sport - in via Aldo Rossi hanno cominciato a stringere la morsa sul Genoa per avere Piatek già a gennaio. Preziosi non intende privarsi del polacco, ma il Milan ritiene di avere gli argomenti giusti per smuovere il numero uno rossoblù. I conti del Grifo hanno bisogno di continue iniezioni di liquidità: il pressing rossonero può farlo cedere.