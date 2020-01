© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha avuto ieri un confronto con la squadra in vista dei prossimi impegni. A riportarlo è Sky che racconta come l'incontro con la squadra all'interno dello spogliatoio è stato svolto per spiegare i punti cruciali dei mesi a venire, con la società che ha messo degli obiettivi per la seconda parte di stagione. Pochi i margini di errori dopo la sconfitta di Bergamo che ha lasciato il segno. Chi rimarrà dovrà quindi sposare la causa, con il mercato in fermento.