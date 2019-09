© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Soddisfatto per il successo ottenuto contro il Brescia, il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, tra i migliori in campo a San Siro, ha postato il seguente messaggio sul proprio profilo Instagram: "Con il giusto atteggiamento arrivano anche i risultati. Grazie tifosi per essere sempre con noi".