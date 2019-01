Milan, Donnarumma: "Higuain via? Ci saranno dei motivi. Lo stimo tanto"

© foto di PHOTOVIEWS

Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Milan, è intervenuto al termine del match vinto contro il Genoa (0-2 il risultato finale). Ecco la sua analisi ai microfoni di Sky Sport:

Brucia ancora la sconfitta in Supercoppa? "Brucia ancora la sconfitta di Jeddah, l'importante era ripartire con l'obiettivo del quarto posto. Siamo lì, già pensiamo alla prossima. Questa è ormai andata".

Sei stato protagonista con due grandi parate. "Abbiamo fatto una grande partita tutti quanti, abbiamo saputo soffrire tutti insieme. La cosa più importante era la qualità, abbiamo vinto una grandissima partita".

Da tifoso ti dispiace per la partenza di Higuain? "Le scelte sono del giocatore, ci saranno dei motivi. Un grosso in bocca al lupo, per me lui è un amico e lo stimo tanto".

Potete arrivare in Champions League? "È ancora lunga, però l'importante è essere lì e non mollare niente. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Siamo pronti per affrontarle tutte".

Ora doppia sfida con il Napoli. "Io faccio il tifo per loro, sono un grande estimatore. Sono contento, però le due partite speriamo di vincerle".