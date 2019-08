Milan-Donnarumma, il contratto è il vero nodo: le linee guida sono chiare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attestata la sua permanenza al Milan, per Gianluigi Donnarumma adesso si comincia a parlare della questione legata al rinnovo del contratto (che è in scadenza nel 2021). Ciò significa - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che dal 3 settembre, quando il mercato chiuderà, il discorso balzerà inevitabilmente di attualità. Occorre mettere mano alle carte, è chiaro, perché il Milan non può permettersi di veder diminuire il valore del cartellino con l’avvicinarsi della scadenza.

Ma a quale prezzo? - Su quali basi Boban e Maldini si siederanno a discutere del rinnovo di un giocatore che guadagna 6 milioni netti a stagione? Che cosa potranno proporre per avere l’okay di Raiola? Di certo le linee guida di Elliott sugli ingaggi sono molto chiare e mal si sposano con scenari in cui i milioni cadranno a palate sul tavolo. Sarà una partita che si preannuncia molto complicata.