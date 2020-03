Milan, Donnarumma sempre più vicino all'addio: Raiola studia il piano Juve

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, si avvicina a grandi passi l'addio di Gigio Donnarumma dal Milan, soprattutto a causa del suo stipendio da 6 milioni netti a stagione non più in linea con i parametri dettati da Elliott. Al momento la pista più calda resta quella della Juventus, con Mino Raiola che da tempo sta studiando il modo per arrivare a questo matrimonio. Ovviamente il futuro del portiere rossonero in questo caso è legato a quello di Szczesny: senza la cessione del polacco, i bianconeri non potrebbero dare l'assalto all'estremo difensore. Sullo sfondo resiste il PSG, che però al momento è più defilato. Difficilmente, in ogni caso, il Milan potrà incassare 50 milioni di euro come avrebbe potuto prima del Coronavirus, come del resto anche lo stesso giocatore difficilmente potrà guadagnare di più di quanto guadagna attualmente.