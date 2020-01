© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle condizioni attuali, sarà addio in estate tra Gigio Donnarumma e il Milan: la Gazzetta dello Sport ne è certa, specificando Mino Raiola non ha intenzione di accettare un nuovo rinnovo contrattuale con l'attuale società, non essendo assolutamente convinto del progetto rossonero. E con il fair play che limiterà i costi di gestione, i sei milioni di ingaggio attualmente percepiti dal numero uno sono sicuramente un punto di riflessione. In caso di addio, per la rosa la quotazione del portiere sarebbe di 50 milioni, in grado di far fare alla società un enorme plusvalenza.