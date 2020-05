Milan, Dumfries per la fascia: la carta vincente può essere Ricardo Rodriguez

vedi letture

Denzel Dumfries è uno degli obiettivi principali del Milan per sostituire uno tra Calabria e Conti che lascerà il club in estate. Il giocatore del PSV piace molto ai dirigenti rossoneri che potrebbero giocare la carta Ricardo Rodriguez per ottenere una corsia preferenziale per arrivare all'esterno. Lo svizzero è volato in Olanda in prestito e il suo riscatto potrebbe essere essere la via per chiudere l'accordo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.