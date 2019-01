© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi, secondo La Gazzetta dello Sport, è il "Piatek day". I dirigenti del Genoa questa mattina si metteranno in macchina per raggiungere Preziosi a Milano e incontrare il Milan insieme all'agente del calciatore Giuffrida. L'incontro è previsto per la tarda mattinata con i dettagli che potrebbero essere risolti in un attimo o in un po' più di tempo a seconda delle idee che le parti avranno maturato nella nottata. Il nodo principale è quello delle contropartite: saltato Bertolacci, che aspetterà l'estate per decidere liberamente dove accasarsi, restano José Mauri e il portierino Plizzari. Anche altri giovani potrebbero rientrare nell'affare, con il totale tra parte cash e giocatori che dovrà comunque fare 40 milioni, ovvero il prezzo concordato dal Grifone per lasciar andare il polacco.