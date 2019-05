I vertici del gruppo Elliott, spiega il Corriere dello Sport, non sono soddisfatti dell'operato degli ultimi mesi di Ivan Gazidis. E per questo motivo il suo futuro è argomento di discussione all'interno della famiglia Singer che molto probabilmente, per il quotidiano, deciderà qualcosa solo dopo la risposta di Paolo Maldini. Nel caso in cui l'ex capitano dovesse accettare la proposta di Gazidis di diventare il responsabile unico dell'area tecnica del Milan infatti anche la posizione del dirigente sudamericano sarebbe rafforzata. Se invece Maldini dovesse declinare è possibile che Elliott punti al ribaltone azzerando completamente le attuali cariche dirigenziali rossonere.