Milan, emergenza in difesa. I rossoneri vogliono vendicare il 5-0 dell’andata

vedi letture

Il Milan questa sera dovrà affrontare l’attacco più forte della serie A senza due titolari importanti in difesa. Contro l’Atalanta non ci saranno Romagnoli e Hernandez, il primo per infortunio (stagione finita) e il secondo per squalifica. "Le assenze ci sono ma stiamo bene, la squadra è pronta ed è viva, sa che domani dovrà fare una grande prestazione. Mi preoccupa un po' avere pochi cambi in panchina dietro, ma saremo competitivi. Nel reparto difensivo abbiamo tante assenze, ma nel reparto offensivo abbiamo tanta scelta. Qualcuno giocherà, ma qualcuno di forte lo avremo a disposizione in panchina e sarà pronto per entrare", ha detto il tecnico Stefano Pioli.

In dubbio anche Kjaer che non è al meglio, dunque sarà importante il provino di questa mattina per l’allenatore. Se il danese dovesse farcela, allora il quartetto difensivo sarà composto da Calabria, Kjaer, Gabbia e Laxalt. Soprattutto per il giovane centrale italiano e l’esterno uruguaiano sarà una prova decisiva contro Gomez e Zapata, giocatore che hanno fatto la differenza con più di 90 gol quest’anno. Sarà dura per il Milan, che ha intenzione di vendicare il 5-0 dell’andata, la sconfitta più umiliante della stagione. "Siamo cambiati tanto rispetto all'andata, quella era stata una gara particolarmente negativa per noi e positiva per loro. Hanno segnato grandi gol, ma noi eravamo ancora all'inizio del percorso di crescita. Abbiamo cambiato modo di giocare e sono arrivati giocatori importanti, siamo un altro Milan".