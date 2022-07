Milan, fase di stallo per De Ketelaere: anche Zielinski fra le alternative rossonere

La trattativa tra Bruges e Milan per Charles De Ketelaere assomiglia più ad una partita a scacchi con le due parti ferme sulle sue decisioni. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i belgi chiedono 35 milioni di euro per il trequartista consci che il Leeds, interessato al giocatore, può arrivare a 40 mentre i rossoneri propongono sempre 30 milioni più due di bonus. Le alternativa comunque sarebbero due per la squadra di Stefano Pioli: ovvero Hakim Ziyech del Chelsea e Piotr Zielinski del Napoli, finito nel mirino però del West Ham.