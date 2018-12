© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' definitivamente sfumata in casa Milan la possibilità di ritrovare a gennaio con Zlatan Ibrahimovic. In conferenza stampa, è stato interpellato quest'oggi sul tema anche l'allenatore rossonero Gennaro Gattuso: "Mai parlato con lui. Io faccio l'allenatore, c'era la possibilità ma era difficile. Non c'è nessuna delusione. Poi se arriverà qualcuno sarò contento. Non piango tutti i giorni a dire che voglio i giocatori. La società sa su quali profili andare, Da luglio fino ad oggi non ho mai parlato con Ibra, né via mail né dal vivo".