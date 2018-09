Milan, Gattuso sul Dudelange: “Abbiamo tutto da perdere”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Dudelange ha parlato della sfida contro i lussemburghesi spiegando che non vuole che la sua squadra sottovaluti l'avversario: “Non è importante se lo stadio sia piccolo, non andiamo alla ricerca di nessun alibi. La storia dice che i miracoli sportivi esistono, dobbiamo giocare 11 contro 11, affrontiamo la partita in qualsiasi situazione. Siamo abituati a giocare negli stadi grandi, ma pure giocare in quelli piccoli ha il suo fascino. - continua Gattuso - Abbiamo tutto da perdere quando giochi con la maglia del Milan e giochi contro una squadra piccola come il Dudelange. Per tanti è un sogno giocare contro il Milan, da parte nostra invece dobbiamo rispettare gli avversari e non sottovalutare l'avversario. Affrontiamo la gara con voglia e mentalità”.