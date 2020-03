Milan-Genoa, formazioni ufficiali: Begovic e Gabbia dal 1'. Pandev affianca Sanabria

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Genoa:

Esordio dal 1' per Begovic, che era subentrato a partita in corso a Firenze all'infortunato Donnarumma. Confermato al centro della difesa Gabbia, che vince il ballottaggio con Musacchio così come Conti è preferito a Calabria. Dalla mediana in su tutto come da copione, con Ibrahimovic unica punta. Torna titolare Goran Pandev, in casa Genoa. Il macedone è preferito a Favilli e affiancherà Sanabria in attacco. Torna Romero in difesa.

MILAN (4-2-3-1): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disp. Soncin, Donnarumma A., Calabria, Bonaventura, Leao, Biglia, Musacchio, Paqueta, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini. All. Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Soumaro, Romero, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Sanabria, Pandev. A disp. Ichazo, Marchetti, Zapata, Barreca, Iago Falque, Jagiello, Eriksson, Destro, Sturaro, Favilli, Ankersen, Pinamonti. All. Nicola.

ARBITRO: Doveri di Roma

ASSISTENTI: Lo Cicero-Galetto

IV UOMO: Pasqua

VAR: Irrati

AVAR: Cecconi