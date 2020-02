Milan-Hellas Verona, formazioni ufficiali: Rebic-Leao coppia d'attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona.

Indisponibile Zlatan Ibrahimovic, al suo posto dal 1' Rebic a far coppia con Rafael Leao. Squalificato Bennacer, le assenze di Krunic e Biglia portano Calhanoglu ad agire come centrale di centrocampo a 4 con Bonaventura esterno sinistro. Out anche Kjaer, torna titolare Musacchio. In panchina il rientrante dal prestito Laxalt e il nuovo acquisto Saelemaekers.

Hellas Verona senza punte di ruolo, con Stepinski, Pazzini e Di Carmine in panchina. In difesa spazio a Gunter al posto di Dawidowicz, nonostante il polacco fosse andato in rete domenica scorsa contro il Lecce. In panchina l'ex Borini, così come l'altro nuovo acquisto Dimarco.

MILAN (4-4-2): Donnarumma G; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Calhanoglu, Bonaventura; Leao, Rebic. A disp.: Begovic, Donnarumma A., Conti, Paqueta, Gabbia, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini, Maldini. All. Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazović; Verre, Pessina; Zaccagni. A disp.: Berardi, Radunović, Eysseric, Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Bocchetti, Borini, Dimarco, Dawidowicz, Empereur, Adjapong. All. Jurić.

ARBITRO: Chiffi di Padova

ASSISTENTI: Liberti – Imperiale

IV UOMO: Ghersini

VAR: Valeri

AVAR: Bindoni