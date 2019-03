La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola analizza il valore di mercato dei calciatori del Milan e spiega che grazie alla cura Gattuso tanti di essi hanno accresciuto il proprio valore di mercato rispetto all'inizio della stagione. Davide Calabria, ad esempio, non vale più 8 mln ma 18, Calhanoglu che in estate veniva valutato 15 milioni di euro ora può andar via solo con un'offerta di 20. Cutrone, Donnarumma, Kessié, Musacchio, Rodriguez e Romagnoli gli altri calciatori che hanno accresciuto il proprio valore.

Ci sono infine da analizzare anche gli ultimi arrivati: Piatek, pagato 35 milioni di euro, già ne vale 60, dieci in più di Lucas Paquetà che a gennaio è stato pagato la stessa cifra del centravanti polacco. In totale, sono 140 milioni di euro in più complessivi che si ottengono sommando l’incremento di valore dei dieci giocatori che più si sono rivalutati durante la stagione.