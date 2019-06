Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, i legali del Milan sono da ieri a Nyon: da tempo si parla infatti di una sorta di accordo tra il Milan e il Club financial control body, organo indipendente dall’Uefa che si occupa delle violazioni del fair play finanziario, con l’obiettivo per la società milanista di ottenere un anno di tempo in più per raggiungere il pareggio di bilancio, fissato dalla Camera giudicante al 2021.