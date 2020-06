Milan, Ibra chiede 6 milioni per rinnovare: l'ipotesi Hammarby prende sempre più piede

vedi letture

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'ipotesi di un ritorno in patria, all'Hammarby, sembra essere una delle più percorribili. Il club di Stoccolma - scrive la rosea - al momento sembrerebbe in pole per averlo con sé la prossima stagione. Zlatan ci ha abituato a bruschi e ripetuti cambi di rotta, ma l’ultimo blitz in Svezia arriva pochi giorni dopo il duro sfogo davanti a Gazidis. La permanenza al Milan di Ibra è sempre più difficile.

La richiesta al Milan - Anche il Corriere della Sera parla di quello che potrebbe essere il futuro di Ibrahimovic. I tifosi rossoneri sperano nella conferma dello svedese, ma il progetto giovani e la richiesta di ingaggio di 6 milioni frenano per ora le intenzioni di Gazidis di rinnovare il suo contratto.