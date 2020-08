Milan, Ibra in città tra oggi e domani. Ma è giallo sulla maglia: sarà l'11 dello scudetto?

Il "quando" è definito – sbarco atteso in giornata a Milano, in caso di imprevisti dell’ultimo momento si slitta a domani –, il "come" pure – firma su un contratto da 7 milioni fino al 2021 −, manca solo sapere con quale numero sulle spalle si aprirà l’Ibrahimovic atto terzo.

La scelta - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sembrava essere caduta sul 9 che fu di Pippo Inzaghi e poi di una sfilza di eredi non all’altezza lunga così (da Pato a Matri, da Torres a Destro, e poi ancora Luiz Adriano, Lapadula, André Silva, Higuain e Piatek), ma il gigante svedese ieri ha pubblicato sui social un fotomontaggio che lo ritrae con addosso l’11, il numero dello scudetto del 2011 e della Supercoppa 2012, quello della prima, indimenticabile vita al Milan: dal club filtra che il dado non è ancora tratto e che il giallo si scioglierà solo quando Ibra rimetterà piede in città.