Milan-Ibra, l'atto secondo non convince il pubblico svedese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non suscita particolare entusiasmo, in Svezia almeno, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: secondo un sondaggio del quotidiano scandinavo Expressen, che ha coinvolto ben 30 mila lettori, il giocatore al Milan farà scintille per il 39%, andrà bene per il 23% e non riuscirà a incidere per ben il 38% del pubblico. Una percentuale importante visto il culto che c'è (o c'era?) in patria per il calciatore più rappresentativo negli ultimi venti anni.