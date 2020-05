Milan, Ibra tra l'Hammarby e l'Italia: non è da escludere una chiamata dalla Serie A

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic torna in Italia e riprende il lavoro, con un futuro tutto da scrivere. Non per forza a tinte svedesi. Lo racconta La Gazzetta dello Sport: nella testa del centravanti, il cui addio al Milan è molto probabile, il richiamo del suo Hammarby e della patria è molto importante. Ma non è l’unico: se qualche club di Serie A si facesse avanti avrebbe ottime possibilità di essere preso in considerazione, e di convincere Ibra a rimanere un’altra stagione in Italia.