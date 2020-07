Milan, Ibrahimovic: "Confronto con Gazidis? È uscito solo il 10% di quello che è successo"

Ai microfoni di Sportweek, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato anche del confronto acceso avuto con Ivan Gazidis alcune settimane fa. Queste le sue parole: "Quello che è uscito della riunione famosa è solo il 10 percento di quello che è successo (ride ndr). Ma non era cattiveria, quella. Era parlare per me e per la squadra. Parlarsi in faccia, chiaramente, per avere risposte sulla situazione, sul nostro futuro".