Milan, Ibrahimovic dice no alla Cina: attesa rossonera ma senza piano B

© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic negli ultimi giorni ha risposto negativamente ad alcuni sondaggi provenienti dalla Cina, uno dei pochi campionati al mondo che potrebbero permettergli di percepire le stesse cifre proposte dal Milan. L'attaccante ancora non ha sciolto le riserve, ma la flessibilità della proposta rossonera, che gli permetterebbe di scegliere se giocare solo sei mesi oppure prolungare per un ultieriore anno, è il vero punto di forza che potrebbe spingerlo al ritorno a Milano. Nei prossimi giorni Raiola dovrebbe transitare a Milano, magari portando la risposta definitiva dello svedese. Nel frattempo, il piano B non c'è e dunque Pioli spera, con discreta ansia, di potersi avvalere delle giocate di un campione a 360° come Ibra. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.