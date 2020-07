Milan, Ibrahimovic ha scelto di restare in rossonero. Pioli decisivo, manca la firma

La firma (ancora) non c'è, ma le prossime saranno giornate importanti per il futuro di Zlatan Ibrahimovic: il rossonero dovrebbe avere presto un contatto con Maldini e Massara, ansiosi di trovare un accordo per confermare lo svedese anche per l'anno prossimo. Secondo gazzetta.itcomunque la scelta è fatta: Ibra resterà in rossonero andando a percepire circa quattro milioni di euro netti, più vari bonus legati al numero di gol e presenze, al rendimento in Europa League e al raggiungimento della Champions League per l’annata 2021-22. Lo svedese si sente sempre più legato al progetto e il gran rapporto con Pioli ha dato quel quid in più per far pendere la bilancia in direzione rossonera.