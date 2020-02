Milan, Ibrahimovic: "Mancata l'esperienza. Il gol? Preferivo vincere"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha commentato così ai microfoni di MTV il derby perso per 4-2 contro l’Inter: "Ci è mancata l'esperienza. Quando vinci 2-0 devi controllare la partita e gestirla. Abbiamo presi due gol veloci e poi da lì c'era tanto casino. Abbiamo perso fiducia. Poi sono arrivati anche il terzo e quarto gol. Bisogna ripartire subito. Dobbiamo analizzare cosa non è funzionato nel secondo tempo e non ripeterlo. Giovedì torniamo subito in campo, dobbiamo fare meglio di oggi. Il gol? È stato un bel momento, ma avrei preferito vincere”, ha concluso.