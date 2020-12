Milan, Ibrahimovic: "Quest’anno abbiamo perso poco, dobbiamo continuare così"

Zlatan Ibrahimovic non si è mai nascosto: crede in questo Milan e sogna un finale bellissimo. "Per me non chiedo mai niente - ha dichiarato a Sportweek - sono io Babbo Natale, sono io che porto i regali a tutti i miei 27 bimbi: due sono in Svezia e gli altri 25 a Milanello. Quest'anno tanti complimenti, per quello che abbiamo fatto e per quello che stiamo facendo. Ne abbiamo perse pochissime. Non so se è grazie a me, ma qualcosa ho fatto, qualcosa ho portato dentro. Quando sono arrivato a gennaio scorso, il Milan era dodicesimo. E avevano già scritto il finale, avevano già giudicato prima di vedere i risultati: non c'era partita. Invece siamo arrivati al top, stiamo dimostrando di essere parte del top e ora bisogna continuare così".