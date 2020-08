Milan, Ibrahimovic rinnova: per Sportmediaset l'annuncio può arrivare già stasera

vedi letture

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, dalla notte di ieri sta circolando una voce che vorrebbe il post partita di Milan-Cagliari come il possibile teatro in cui Zlatan Ibrahimovic e il Milan annunceranno il prolungamento del contratto dell'attaccante svedese. L'entourage del giocatore, per il momento, non conferma ma nemmeno smentisce questa indiscrezione, che comunque si fa sempre più insistente.