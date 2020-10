Milan, Ibrahimovic torna a Milanello: da oggi si rimetterà a sudare in vista del derby

Zlatan Ibrahimovic è guarito e non vede l'ora di tornare in campo. Per due settimane è stato costretto a rimanere a casa, causa Covid-19, non abbandonando comunque mai i compagni, anche a distanza. Stamattina l'attaccante svedese tornerà a Milanello e si rimetterà a sudare con un allenamento serio, dopo una toccata e fuga fatta ieri. L'ex Barcellona ha messo nel mirino il derby e vuole ricominciare da dove s'era interrotto il discorso, il 24 settembre scorso alla vigilia della partita col Bodo/Glimt. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.