Franck Kessie potrebbe lasciare il Milan a gennaio (l’Inter lo ha chiesto in cambio di Politano). Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in caso di cessione dell’ivoriano Boban è sulle tracce di Duncan del Sassuolo, con la chiara intenzione d’individuare un sostituto all’altezza per Pioli. Il centrocampista viene valutato dal Sassuolo non meno di 20 milioni.