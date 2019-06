© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan di Marco Giampaolo continua a seguire Patrik Schick. La Gazzetta dello Sport scrive che il trasferimento dell'ex attaccante della Sampdoria a San Siro potrebbe essere una buona idea per tutti: allenatore e giocatore per ritrovare i numeri di Genova, la Roma per monetizzarne la cessione. Ecco il punto, l’affare deve essere conveniente anche per l’economia dei due club: un’idea che potrebbe diventare qualcosa di più concreto riguarda l’inserimento di Patrick Cutrone nell’affare.