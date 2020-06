Milan, il Benevento su Bonaventura. Foggia: "È dura, ma non mi arrendo facilmente"

Il Benevento non guarda solo in casa Napoli. In vista della promozione in Serie A, per la quale manca solo l’aritmetica, il ds giallorosso Pasquale Foggia parla anche dell’interesse nei confronti di Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto col Milan: “Sono sempre molto attento a questo tipo di calciatori - racconta a Il Mattino - Bonaventura è sin dall'inizio nella mia idea progettuale. Ma la concorrenza è troppo agguerrita, e se qualcuno mette sul piatto la Champions o l'Europa League, è difficile che tu possa competere. Io però non sono uno che si arrende facilmente”.