Milan, il Chelsea fissa il prezzo per Bakayoko: 20 milioni da pagare in un'unica soluzione

Il Chelsea fissa il prezzo per Tiemoué Bakayoko, centrocampista francese che piace molto al Milan. I rossoneri, riporta SportMediaset, hanno chiesto il giocatore in prestito, ma i Blues non hanno accettato: per cedere il giocatore il club inglese chiede 20 milioni di euro in un'unica soluzione.