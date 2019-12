Milan, il diktat di Pioli: chi pensa al mercato sta fuori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Nessun giocatore del Milan si deve permettere di pensare al mercato. Se vedo qualcuno poco concentrato non lo convocherò nemmeno”. Il messaggio di Stefano Pioli è chiaro e preciso, tutta la squadra rossonera deve rimanere concentrata sul campo. Il mercato di gennaio si sta avvicinando e con esso anche i rumors su possibili trasferimenti, ma per Pioli queste voci non dovranno disturbare il lavoro della squadra: “Se vedete sempre tutti convocati allora vuol dire che l'atteggiamento è giusto. Se vedete 17-18 convocati allora è perchè qualcuno è distratto dal mercato e questo non mi piace". Un monito per tanti giocatori che a gennaio potrebbero lasciare il Milan, ma finchè saranno in rosa dovranno dare il 100% e concentrarsi sull’avversario.

Oggi il Milan tenterà di chiudere bene il 2019 ma la classifica e la prima parte di stagione non può essere soddisfacente in rapporto all’obiettivo che in estate si era prefissato il club: “Dobbiamo avere lo spirito giusto, altri pensieri non devono esserci, perchè il momento è ancora delicato e la classifica è deficitaria”, ha confessato l’ex mister di Fiorentina e Inter. “La nostra classifica non è ancora da Milan e su questo bisogna insistere. Non siamo soddisfatti della prima parte di stagione".

Allora come scenderà in campo il Milan per provare a battere l’Atalanta oggi alle 12.30 a Bergamo? Con la stessa formazione che ha portato i rossoneri a raggiungere quattro risultati utili consecutivi (due pareggi e due vittorie), con l’unico cambio in difesa a causa della squalifica di Theo Hernandez. Il 433 sarà composto da Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Suso, Piatek, Calhanoglu.