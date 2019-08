© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il d.s. rossonero Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Udinese-Milan: "Suso è un giocatore forte, lo vogliamo tenere, poi il mercato è sempre aperto e lascia spazio a molta fantasia, ma noi i giocatori forti li vogliamo tenere. Serve un'uscita per Correa? È una suggestione alimentata dalla stampa e dalla voglia di fuochi d'artificio come diceva oggi Boban, ma noi vogliamo fare acquisti funzionali, li abbiamo già fatti, siamo contenti dell'organico che abbiamo, un organico completo e pronto ad affrontare il campionato. André Silva è concentrato sulla partita come tutti noi, ci prendiamo un break dal mercato e pensiamo a questa gara che è molto importante. Gli allenatori vorrebbero chiudere in anticipo il mercato per lavorare in maniera tranquilla. André Silva è un attaccante completo, può giocare da prima e da seconda punta. Ha espresso non compiutamente le sue qualità al Milan e pensiamo possa dare tanto qui".