Milan, il futuro di Ibra legato a Pioli: il tecnico non è ancora fuori dai giochi

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan potrebbe essere legato a doppio filo a quello di Stefano Pioli. Non è un segreto che il club stia parlando con altri allenatori, è il motivo per cui è saltato il ruolo di Boban, ma la stima nei confronti dell'allenatore attuale è intatta, soprattutto per la gestione dello spogliatoio in un momento particolare della storia della società. Lo svedese ha già dichiarato che potrebbe restare, visto che il contratto glielo permette, e anche dalle parti di Casa Milan hanno aperto all'idea che il suo stipendio possa essere l'eccezione alle nuove regole imposte da Elliott. Se ne saprà qualcosa in più quando anche la ripartenza sarà certa, intanto è chiaro che con Pioli ancora in sella, la possibilità di una conferma per Re Zlatan, sarebbero decisamente più alte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport