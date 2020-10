Milan, il gioiello Leao brilla sempre di più

Nel giorno in cui il Milan conosce un risultato diverso dalla vittoria in campionato, non mancano le buone notizie. La principale è quella legata a Rafael Leao. Anche nel pareggio ottenuto contro la Roma il portoghese si è manifestato alla stregua di un’arma difficilmente contenibile dalla retroguardie avversarie, unendo concretezza alle indubitabili qualità tecniche e fisiche di cui ha sempre disposto. I due assist per le reti di Ibrahimovic e Saelemaekers vanno ad aggiungersi alla prodezza del Derby per il raddoppio risultato poi decisivo ai fini del risultato, confermando la bontà della scelta di Pioli di puntare su di lui come titolare nel trittico di trequartisti alle spalle dello svedese. Una sequenza di strappi incontenibili e di superiorità numerica creata con facilità disarmante che valorizza l’investimento di un anno e mezzo fa e apre nuove prospettive per il Milan. Alle spalle di Ibrahimovic c’è una squadra che cresce, e Leao ne rappresenta il gioiello più prezioso.