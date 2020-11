Milan, il Manchester United torna a farsi sotto per Calhanoglu: nessun passo avanti per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non si placano le voci intorno al futuro lontano dal Milan per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista offensivo rossonero, in scadenza di contratto a giugno, è lontano dalla firma per il prolungamento e da ieri si sente di nuovo parlare insistemente di nuovi contatti tra il suo agente e il Manchester United. Dal club rossonero fanno sapere che il suo impegno non è cambiato e che sta dando tutto nonostante le vicende contrattuali, ma alle sue spalle le cose si muovono eccome, con un futuro in Premier League che non è decisamente da scartare. Senza passi verso il Milan da parte del giocatore, trovare un accordo per proseguire insieme sarà praticamente impossibile.