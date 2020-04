Milan, il Paris Saint-Germain vuole Bennacer. Al momento non ci sono offerte

vedi letture

Ismael Bennacer è nel mirino del Paris Saint-Germain. Il centrocampista del Milan, come riportato da Le 10 Sport, potrebbe rinforzare il centrocampo dei transalpini. Leonardo potrebbe muoversi per poter convincere il club rossonero, ma al momento non ci sono offerte concrete per il numero 4.