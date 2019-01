© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo un inizio molto difficile, ora Tiemoué Bakayoko si è integrato perfettamente nella squadra di Gattuso e sta mettendo in mostra tutto il suo valore. Il francese è in prestito al Milan che in estate dovrà decidere se acquistarlo a titolo definitivo dal Chelsea per 35 milioni di euro: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il suo riscatto è vincolato alla conquista di un posto in Champions League.