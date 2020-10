Milan, in difesa si rivede Calabria. Diaz o Krunic al posto di Calhanoglu

Qualche cambio di formazione per mister Pioli in vista della sfida di domani con la Roma. Fuori Calhanoglu, anche se il turco sta forzando per cercare di essere almeno in panchina. La rifinitura di oggi sarà decisiva, ma nessuno vuole correre rischi: al suo posto uno fra Brahim Diaz e Krunic, con Leo titolare a sinistra come nel Derby. In difesa si rivede Calabria al posto di Dalot, a centrocampo Bannecare al fianco di Kessie. Lo riporta Tuttosport.