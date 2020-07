Milan in gol con cinque marcatori diversi: non accadeva da sette stagioni

In gol oggi contro il Bologna con Saelemaekers, Calanoglu, Bennacer, Rebic e Calabria, il Milan è tornato a vincere segnando cinque gol con cinque marcatori diversi. Non accadeva dalla stagione 2012/13: era un Milan-Chievo 5-1 in cui andarono a segno Emanuelson, Pazzini, Bojan, Montolivo, El Shaarawy, come raccolto dai colleghi di Gazzetta.it.