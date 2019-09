Milan-Inter, i voti ai tecnici: Giampaolo bocciato, Conte fa 4 su 4

© foto di ALBERTO LINGRIA

Una vittoria meritata. L'Inter di Antonio Conte conquista il Derby della Madonnina battendo il Milan per 2-0. Tante occasioni sprecate nel primo tempo, poi nella ripresa arrivano le reti che decidono la sfida. Il tecnico salentino coglie la quarta vittoria consecutiva in campionato, mentre il collega Giampaolo finisce di nuovo nell'occhio del ciclone: il gioco tanto atteso ancora non si vede.

Marco Giampaolo 5 - Sceglie ancora una squadra versione 2018-19, tranne per la sorpresa Leao. L'attaccante portoghese non sfigura, ma è l'unica nota lieta in una serata molto negativa. Rodriguez e Biglia continuano a non dare segni di vita, la squadra è lenta, impacciata e non riesce mai a tirare verso la porta. La mano del nuovo allenatore non si vede ancora, così come i nuovi acquisti. Un dato preoccupante.

Antonio Conte 7 - Dodici punti in 4 partite, un impatto devastante al ritorno in Italia. Se l'Inter cercava un nuovo condottiero capace di ripetere - anche in parte - le imprese passate, sembra averlo trovato. La vittoria nel Derby è importantissima per dare morale a una squadra che doveva rimediare alla falsa partenza in Champions. Missione compiuta: azzecca tutte le scelte e mette al tappeto il Diavolo. Una vittoria mai in discussione, sua più di chiunque altro.